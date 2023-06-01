サッカーのドイツ１部リーグ、ウニオン・ベルリンは１１日、マリールイーズ・エタ氏（３４）が暫定的に指揮を執ることを発表した。ＤＰＡ通信は、男子の欧州５大リーグで初の女性監督と伝えた。クラブは成績不振で前任者のシュテフェン・バウムガルト監督を解任していた。クラブのダイレクターを務めるホルスト・ヘルト氏は「今シーズン後半はここまで期待外れの成績です。我々の状況は不安定で、リーグ残留を確実にするために