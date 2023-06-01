櫻坂46が、MUFGスタジアム（国立競技場）で11・12日にわたり、デビュー5周年を記念する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催し、2日間で14万人を動員した。1stシングルでセンターを務めて以降、最も多く表題曲でセンターを務めてきた森田が、この節目となるライブで本音を口にし、涙する場面があった。【ライブ写真49点】新国立で圧倒的なライブを披露した櫻坂46本編の最後を飾った、櫻坂46としての1stシングル「Nobody's faul