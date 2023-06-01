人気アイドルグループ・櫻坂４６が１２日、東京・国立競技場（ＭＵＦＧスタジアム）で結成５周年を祝うアニバーサリーライブを開催。前日１１日と合わせて２日間で約１４万人を動員した。２０２０年から利用を開始した新国立競技場では、矢沢永吉、Ａｄｏ、ＳｎｏｗＭａｎらがライブを行ってきたが、女性グループとしては櫻坂４６が初。改修前の旧国立競技場に広げても、２０１４年にももいろクローバーＺとＡＫＢ４８が実現