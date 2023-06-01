【モデルプレス＝2026/04/13】櫻坂46が4月11日・12日の2日間、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）にて「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を開催。初の「ANNIVERSARY LIVE」出演となった四期生が、堂々としたパフォーマンスで魅了した。【写真】櫻坂46メンバー「面影あって可愛い」着物姿のあどけない幼少期ショット◆櫻坂46四期生・勝又春、力強く意気込み三期生・小島凪紗のピアノ演奏からスタートした、小島がセンターを務め