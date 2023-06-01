【モデルプレス＝2026/04/13】アイドルグループ「お願い!!フルハウス」メンバーの滝沢京花が4月13日発売の「ヤングマガジン」20号（講談社）巻中グラビアに登場。美しいバストを披露している。【写真】18歳現役アイドル、ミニスカ姿で美脚披露◆滝沢京花、水着グラビアに初挑戦滝沢が初の水着グラビアに挑戦。今回の撮影コンセプトは、プロデューサーである元SKE48・AKB48の北川綾巴が提案。フレッシュさと可愛さの中に見え隠れす