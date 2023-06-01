1986（昭和61）年4月13日、大相撲の元横綱輪島（38）の全日本プロレス入りが正式に決まった。金銭トラブルで角界を去った輪島は「相撲で鍛えた体をリングの上で生かしたい。一からやり直したい」と決意表明。ジャイアント馬場社長は「年齢はハンディにはならないと思う」と話したが、レスラー生活は短かった。