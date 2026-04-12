エールディヴィジ 25/26の第30節 ＮＥＣとフェイエノールトの試合が、4月12日21:30にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。 ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフェイエノールトは上田 綺世（FW）、渡辺 剛（DF）、トビアス・ファンデンエルシャウト（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する