【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の公開を控えた目黒蓮（Snow Man）が『anan』2493号でソロ表紙＆グラビアで登場。 ■世界へ羽ばたく直前の、貴重な一瞬を凝縮。目黒蓮が体現する、最強クールと慈愛の二面性 日本発のエンターテインメントのクリエイティビティと面白さ、強さを追求し紹介する『anan』恒例の人気企画「ジャパンエンタメの現在地」特集。その表紙を、主