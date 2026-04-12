任期満了に伴う東京都練馬区長選は12日投開票の結果、無所属新人の学校法人理事長吉田健一氏（59）が、元都議の尾島紘平氏（37）＝自民、維新、国民推薦＝ら無所属新人2人を破って初当選を果たした。投票率は36.71％だった。吉田氏は前回区長選にも出馬し、子育て、福祉政策の拡充を訴え、支持を広げた。尾島氏は都議時代、小池百合子都知事が特別顧問を務める地域政党「都民ファーストの会」の幹事長を務めた。小池氏の支援を
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