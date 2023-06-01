【TOYOTA UTコレクション】 4月13日 発売 価格：MEN（全4種） 各1,990円 ユニクロは、トヨタの名車をグラフィックスで表現するUTコレクションの販売を4月13日より開始する。MENサイズ4種があり、価格は1,990円。 トヨタは1937年の設立以来、多くの名車を世に送り出してきた。本コレクションでは、世界中で愛されてきたトヨタ車の数々から、ランドクルーザー、カロ&