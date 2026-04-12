鎌田大地がニューカッスル戦に途中出場イングランド・プレミアリーグのクリスタル・パレスは現地時間4月12日、リーグ第32節でニューカッスルと対戦し、2-1で勝利した。日本代表MF鎌田大地が後半途中から出場し、同点ゴールの起点になった。試合は前半43分、クリスタル・パレスは左サイドを崩され、ウィリアム・オスラに詰められて1点ビハインドに。鎌田は1点を追う展開で、MFジェレミ・ピノに代わって後半32分から出場した。