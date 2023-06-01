櫻坂４６が１２日、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で「５ｔｈＹＥＡＲＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹＬＩＶＥ」を開催し、公演中に坂道グループとして初めてとなるアジアツアーを２０２７年に開催することを発表した。詳細は後日明かされる。この日はデビュー５周年を祝し、初めての国立競技場で全２４曲をパフォーマンス。会場には７万人（２日間で１４万人）が集まり、ど派手に集大成を飾った。アンコールでキャプ