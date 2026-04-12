ミュージカル「忍たま乱太郎」などで活躍する俳優で歌手の佐藤智広が１２日、東京・秋葉原で初のフォトブック「新路良好！」（ＴＭ☆スターライト）の発売記念イベントを行なった。正午に書泉ブックタワー、その後、場所をソフマップＡＫＩＢＡアミューズメント館に移して開催。さらには、オンライン特典会にも参加し、集まった大勢のファンを喜ばせた。フォトブックのロケ地は沖縄の宮古島。地元にも宮古（岩手県）という地