ミュージカル「忍たま乱太郎」などで活躍する俳優で歌手の佐藤智広が１２日、東京・秋葉原で初のフォトブック「新路良好！」（ＴＭ☆スターライト）の発売記念イベントを行なった。正午に書泉ブックタワー、その後、場所をソフマップＡＫＩＢＡアミューズメント館に移して開催。さらには、オンライン特典会にも参加し、集まった大勢のファンを喜ばせた。フォトブックのロケ地は沖縄の宮古島。地元にも宮古（岩手県）という地
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