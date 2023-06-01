漫画家・里庄マサヨシ氏の新連載『夏と蛍龍』（なつとむしかご）が、本日13日発売の連載誌『週刊少年ジャンプ』20号よりスタートした。ジャンプでは来週、『銀魂』作者・空知英秋氏の新連載『2年B組 勇者デストロイヤーず』（20日発売号から開始）もスタートする。【画像】気になる！ジャンプ新連載のバスケ漫画『夏と蛍籠』イラスト『夏と蛍龍』は、『紅葉の棋節』の里庄マサヨシが描く高校バスケ漫画。「週刊少年ジャンプ」2
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