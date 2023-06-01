9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、22日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2493号（マガジンハウス）の表紙に登場する。約2年ぶりのソロ表紙で、映画『SAKAMOTO DAYS』の世界を体現した、ギャップ満さいのストーリーグラビアが展開される。【写真】『Tarzan』表紙で”美しすぎる筋肉”を披露した目黒蓮日本発のエンターテインメントのクリエイティビティと面白さ、強さを追求し紹介するanan恒例の人気企画「ジャパンエンタメ