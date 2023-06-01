櫻坂46の山〓天（20）が12日、東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催したグループの5周年アニバーサリーライブに出演した。前日11日に行われた初日公演で副キャプテン就任を発表していた。初日公演のアンコールでキャプテンの松田里奈（26）が「私もそろそろ…相棒が欲しいなと思いまして」と切り出し、山〓の副キャプテン就任を発表。山〓は「私にできることは何でもやるって決めました。私も本当に櫻坂が大好きで、このグル