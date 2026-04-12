「ヒゲの隊長」として知られる元陸上自衛官で防衛大臣政務官、参院外交防衛委員長を務めた佐藤正久氏（６５））が１２日、文化放送「生島ヒロシの日曜９時ですよ〜」（日曜・前９時）にゲスト出演した。佐藤氏は初代のイラク先遣隊長兼イラク復興業務支援隊長をつとめた経験から中東情勢には詳しく、ＭＣのフリーアナウンサー生島ヒロシ（７５）とトークを展開。激化する米イラン戦争の深層を熱く語り合った。