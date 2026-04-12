エールディヴィジ第30節が12日に行われ、NECとフェイエノールトが対戦した。前節の時点でPSVのリーグ3連覇が決定したエールディヴィジ。これからは来シーズンの欧州大会出場権争いと残留争いに焦点が集まる。MF佐野航大とFW小川航基の所属するNECは今シーズン、大躍進のシーズンを過ごしており現在3位。一方、DF渡辺剛とFW上田綺世の所属するフェイエノールトは2位。両チームの勝ち点差はわずかに「1」とシーズン終盤戦にして