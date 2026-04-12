東京・練馬区長選の投開票が１２日に行われ、幼稚園理事長の吉田健一氏が当選した。同区長選には前区長選で２０００票差で落選した吉田氏、小池百合子都知事の元秘書だった尾島紘平氏、三上恭平氏の３人が出馬。尾島氏と吉田氏の事実上の一騎打ちとなっていた。尾島氏は都民ファーストの会だけでなく、自民党、国民民主党、東京維新の会が推薦。対する吉田氏は共産党の自主的支援を受けつつも?完全無所属?を掲げていた。区