ボートレース浜名湖の「ルーキーシリーズ第８戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は１２日、予選最終日の４日目が行われた。大場恒季（２５＝愛知）は得点率６・８０、１５位タイで迎えた予選ラストの８Ｒ、インからコンマ０２のトップＳをぶち込み１Ｍ先マイ。３コースからまくり差した香川陽太を、２Ｍで冷静に差し返して１着。７・３３、１０位で予選を突破した。タッグを組む２号機は「足はずっといい。回った後の加速、つながり