◇オランダ1部フェイエノールト1―1NECナイメヘン（2026年4月12日オランダ・ナイメヘン）2位フェイエノールトのFW上田綺世が勝ち点1差をつける3位NECナイメヘンとの上位対決で先制点を決めた。敵地の一戦で前半18分、右CKに高い打点のヘディングを合わせ、首をねじってゴール左上に決めた。上田は後半開始早々にも最終ラインの裏に抜けてファウルを誘発し、相手選手にはイエローカード。後半43分までプレーして存在