お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が１１日付で自身のインスタグラムを更新。次女の字の練習を見守る妻でタレントの藤本美貴の姿が話題を呼んだ。庄司は「次女字の練習空に書きなさいって書かされてる後ろの師匠厳しい指導ｗでも笑っちゃう」と投稿。鉛筆を持つ次女を後ろから、真剣な表情で見守る藤本の姿などを複数枚公開した。この投稿に「素敵な師範」「素敵な家庭」「ミキティの母性素敵です」「力道山スタイ
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