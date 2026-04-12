左脚の内転筋を痛めて15日間の負傷者リスト（IL）に入っているパドレス・松井裕樹投手が11日（日本時間12日）、傘下マイナーの3Aエルパソの一員としてアルバカーキ戦に3番手で登板。1イニングを2安打1奪三振で1失点だった。松井は0―3の6回にマウンドへ。1死後に三塁打を打たれ、次打者の中犠飛で1点を失った。松井は3月のWBCの出場を辞退。IL入りし、今回が3度目のリハビリ登板で、3Aでの防御率は3・00。