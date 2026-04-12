ボクシング元ＷＢＡライトフライ級王者で世界王座１３回連続防衛の日本記録を持つ具志堅用高氏が１１日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。同日に行われたＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で９回ＴＫＯ勝ちした元キックボクサーでＷＢＣ世界バンタム級２位の那須川天心（帝拳）について「前回と戦い方が違いましたから。よかったねえ」と評価した。那須川は同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エスト