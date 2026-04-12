歌手の松山千春が１２日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。「大好きでした」と好きな歌手を明かした。現在、松山は「デビュー５０周年記念 松山千春コンサート・ツアー２０２６春」を開催中。１４日に行われる岩手・盛岡市の話題に触れた。「盛岡というか、岩手で誰か歌を歌っている人はいないだろうか」と調べたという。「藤圭子さん、オ