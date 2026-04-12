元乃木坂４６で３月にママになったばかりのタレント・松村沙友理が“商品開発担当”を務める株式会社クレハのＣＭが話題になっている。家庭用品の新ブランド「Ｒａｋｕｃｈｏ（ラクッチョ）」「ｉｒｅｍｏ（イレモ）」の発売に伴い、新ＴＶＣＭ「クレハ社員の松村さん」篇が４日から全国でオンエアがスタート。役員会議室で新ブランドをプレゼンする商品開発部員の松村が、ブランド名の由来を聞かれ「『チョ』って可愛いもん［