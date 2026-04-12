【ワシントン共同】トランプ米大統領は、イランとの戦闘終結に向けた協議を巡り「イランは交渉の場を離れていない。戻ってきてわれわれの全ての要求を受け入れるだろう」と訴えた。FOXニュースのインタビューで語った。