[4.11 エールディビジ第30節 NEC - フェイエノールト]FW上田綺世が今季23ゴール目を挙げた。11日、フェイエノールトはオランダ・エールディビジ第30節でNECと対戦、前半18分、上田が均衡を破った。フェイエノールトは前半18分に右CKのチャンス。FWアニス・ハジ・ムーサが蹴ったボールはPA中央に入ると、ファーから詰めた上田が高く飛ぶ。首を振りながらゴール左に流し込んだ。上田は3月15日の第27節・エクセルシオール戦以来