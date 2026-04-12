ウニオン・ベルリンは11日、シュテフェン・バウムガルト監督(54)を解任し、マリー・ルイーズ・エタ氏(34)を暫定監督に任命したことを発表した。イギリス『スカイ・スポーツ』によると、男子の欧州5大リーグ初の女性指揮官となる。元年代別ドイツ女子代表のエタ氏は、2023年11月に同じくウニオン・ベルリンで欧州5大リーグ初の女性アシスタントコーチに就任。2024年1月、当時の指揮官の出場停止中に代理で指揮を執った。その