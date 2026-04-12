[4.12 J1百年構想EAST第10節 川崎F 0-2 鹿島 U等々力]鹿島アントラーズは前半に苦しい展開が続いたが、後半の2ゴールで勝利した。MF鈴木優磨は1ゴール1アシストの活躍。「今日は強気で鹿島らしさを前面に出していこうと話をしていた。前半苦しい時間がたくさんあったけど、それを乗り越えてよく勝った」と勝利の喜びを噛みしめた。前半は川崎フロンターレにチャンスを作られた。鈴木は風の影響も明かす。「押し込まれると風の