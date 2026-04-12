ラ・リーガ 25/26の第31節 オサスナとベティスの試合が、4月12日21:00にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）、アイマル・オロス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベティスはアブデ・エザルズリ（FW）、クチョ・エルナンデス（FW）、アントニ（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々の7分に試合が動く。ベティス