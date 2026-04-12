心電図検査でわかることや目的とは？メディカルドック監修医が、心臓の電気信号を測定する仕組みや、脈のリズム、心筋の状態を評価する意義を詳しく解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「心電図検査」で何がわかる？発見できる心臓の病気等を解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：木村 香菜（医師） 名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学