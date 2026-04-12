エールディヴィジ 25/26の第30節 ズウォレとエクセルシオールの試合が、4月12日21:30にMAC³パーク・スタディオンにて行われた。 ズウォレはコーエン・コストンス（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）、タイス・オースティング（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエクセルシオールはノア・ナウヨクス（MF）、ギャン・デレフト（FW）、レナー