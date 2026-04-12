女子プロレス「スターダム」のワンダー王座を保持する?悪の女寝業師?小波（２９）が蛮行祭りだ。Ｖ４戦（２６日、横浜アリーナ）で、今春のシンデレラ・トーナメントで２度目の優勝を果たした羽南（２１）を迎え撃つ。公開調印式が１２日に都内で行われ、羽南は同トーナメントの優勝ドレスを身にまとって登場。「前哨戦では１回も勝てないし、何も言い返せないと思ってたけど、どんな今があっても希望に変えられるくそポジティ