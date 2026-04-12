上田綺世がリーグ戦3試合ぶりにゴールを決めて勝利に貢献したオランダ1部フェイエノールトは4月12日、エールディビジ第30節でNECナイメヘンと対戦し、1-1で引き分けた。スタメン出場した日本代表FW上田綺世が前半18分に今季23ゴール目を決めたが、後半アディショナルタイムに追いつかれた。試合は前半18分、右サイドからのコーナーキックをFWアニス ・ハジ ムーサが蹴り込むと、上田が相手DFを大きく超えるハイジャンプからヘ