１１日のボクシングＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦で、元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝にＴＫＯ勝ちした那須川天心（２７）＝帝拳＝が１２日、東京都新宿区の所属ジムで一夜明け会見を行った。次戦は９月となる見通しで、５月２日の同級王者・井上拓真（３０）＝大橋＝と元４階級制覇王者・井岡一翔（３７）＝志成＝の王座戦の結果を待つ立場となったが、「ここで勝てて（世界戦線