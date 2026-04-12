ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は１２日、予選３日目が行われた。富永大一（３６＝福岡）は５Ｒ、５コースから３着を確保。初日６着も２日目以降は２、３、３着と巻き返しに成功し、得点率２２位で予選最終日の４日目に臨む。「２日目からペラを叩き変えて感触が良くなった。直線は普通でいい人に行かれる感じはあるが、ターンや乗りやすさとかはいい」と舟足も上昇。４日目は１、４枠の２走。上