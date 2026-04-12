町長によるパワーハラスメント問題が争点となった山形県西川町長選は１２日、投開票され、現職の菅野大志氏（４７）（無所属）が、新人で元連合山形会長の大泉敏男氏（７１）（同）を破り、再選を果たした。２０２２年の前回選と同じ顔触れとなったが、町民は菅野町政の継続を選択した。菅野氏を巡っては、退職を申し出た職員の襟元をつかんで町長室に連れ込んだり、業務上の打ち合わせ場所に温泉施設（サウナ）を指定したりし