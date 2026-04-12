毎週日曜夜10時からは、「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。【動画】さや香・石井 渾身の『SASUKE』出演で起きた悲劇！櫻坂46中嶋優月と「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！4月12日（日）は、ゲストに矢作兼（おぎやはぎ）、石井（さや香）、中嶋優月（櫻坂46）を迎えて「ヒューマン フォール フラット」をプレイ！「テレ東プラス