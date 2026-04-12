全日本プロレス春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」が１２日、後楽園ホールで開幕。Ａブロック公式戦で潮崎豪（４４）が安齊勇馬（２６）を撃破し、１１年ぶりのＣＣを白星でスタートさせた。昨年１０月に王道マットに復帰した潮崎がＣＣに出場したのは、２０１５年が最後。開幕戦ではノア時代の２３年８月に対戦経験のある安齊勇馬と激突した。大歓声に包まれた試合は一進一体の攻防となった。潮崎はギム