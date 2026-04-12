俳優の山本裕典（38）が、自身の芸能人生を懸けた「オファー待ち30時間マラソン」を見事完走。三宅島2周、およそ60kmという過酷な道のりを走り抜き、ゴール地点で待望の仕事オファー最終結果が発表された。【映像】山本裕典のオファー結果＆ゴールの瞬間ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』のフィナーレを飾るべく、ゴールまで残り1.5km地点に差し掛かったところで、番組『愛のハイエナ』で共に困難を