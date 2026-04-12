今年の箱根駅伝で総合１４位に終わり、２０年続いていたシード権獲得が途切れた東洋大のチーム再建に向け、２０１２年優勝メンバーの山本憲二コーチ（３６）が新たに加入した。１２日の日体大長距離競技会で指導者として実戦デビューし、「自分が今できることは、（２月まで）現役選手だった感覚を踏まえた指導。その部分でアドバイスをしていきたい」と抱負を語った。実業団のマツダでマラソンを主戦場に活躍した山本コーチは