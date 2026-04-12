プロ・リーグ 25/26のチャンピオンシッププレーオフ第2節 メヘレンとサンジロワーズの試合が、4月12日20:30にAFASスタディオンにて行われた。 メヘレンはマイロン・ファンブレデローデ（FW）、ベニト・ラマン（FW）、ケリム・ムラブティ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはBiondic Mateo（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）、ケビン・ロ