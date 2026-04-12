自動車の世界ラリー選手権（WRC）第4戦、クロアチア・ラリー最終日は12日、クロアチアで行われ、勝田貴元（トヨタ）が制し、初優勝した第3戦に続いて2連勝した。愛知県出身で33歳の勝田は2021年からWRCにフル参戦。今季は3月に行われた第3戦のサファリ・ラリー・ケニアで、日本人ドライバーとして1992年の篠塚建次郎以来34年ぶりの優勝を果たしていた。（共同）