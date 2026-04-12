サッカーのドイツ1部リーグ、ウニオン・ベルリンは11日、マリールイーズ・エタ氏（34）が暫定的に指揮を執ると発表した。DPA通信によると、男子の欧州五大リーグで初の女性監督となる。クラブは成績不振で前任者を解任していた。（共同）