日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が７日、３時間スペシャルで放送され、１９９０年に国民的大ヒット「おどるポンポコリン」のＢ．Ｂ．クィーンズのメンバーとしてデビューした歌手・宇徳敬子（５９）の姿にＳＮＳ上が沸いた。宇徳は９１年にデビューしたユニット、Ｍｉ-Ｋｅのメインボーカルとして「想い出の九十九里浜」をヒットさせ、ＮＨＫ紅白歌合戦３年連続出場した。レア名字の芸能人が集まったコーナーに登場し