ゆるっと着られて、リラックスモードに導いてくれるスウェットトップス。とはいえ、部屋着っぽく見えないか心配……。そこで今回は、【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによるサマ見えコーデを紹介します。春色を組み合わせて爽やかに、こなれ感のあるレイヤードで今っぽくなど、大人が真似したい最旬スタイルをぜひ参考にしてみて。 トレンドカラーを組み合わせて鮮度アップ