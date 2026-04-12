【新華社海口4月12日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）は11日、海南省の鶯歌海に位置する東方1-1ガス田で二酸化炭素（CO2）の回収・利用・貯留（CCUS）プロジェクトが着工したと発表した。国内初となる洋上でのCO2注入によるガス増産技術の実証事業で、全面稼働後は年間最大100万トン以上のCO2を地層に貯留できる見通しとなる。CO2注入によるガス増産技術は、CCUS技術の一手法で、その核心は天然ガス採掘過程で発生す