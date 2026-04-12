ボートレース浜名湖のルーキーシリーズ第8戦「スカパー！・JLC杯」は、予選最終日の4日目が12日に行われた。ドリーム組の中野希一（26＝埼玉）が、1号艇の11Rを逃げて予選白星締め。「4日目が一番いい。佐藤航さんのアドバイスでペラを叩いて、伸びは中堅ちょい上くらいになった。バランスも取れてきました。スタートも届くようになったし大丈夫です」と、仕上がりに胸を張った。これで1号艇での連勝を9（これまでの最長は6）に