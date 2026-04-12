俳優の磯村勇斗（33）が12日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演し、事務所に所属もできなかった下積み時代を語った。磯村は静岡県沼津市出身。上京し、大学に入学するが、中退して俳優の活動をスタートした。だが、「事務所の面接にも応募したけど、全然それも通らなくて。反骨精神でやっていたので、尖っていましたね」と無所属で活動。「オーディション雑誌を見て書類を出したり、小劇場に立っ